PlayStation 5 - So abgefahren soll das Dev-Kit aussehen

Seit kurzem kursieren Bilder einer Konsole im Netz, von dem einige Fans vermuteten, dass es sich um einen Prototyp der PlayStation 5 handelt. Weit daneben liegen sie damit nicht. Wie ein Entwickler bestätigt, haben wir es augenscheinlich mit dem Dev-Kit der PS5 zu tun. Und das sieht wirklich sehr abgefahren aus.

Gezeigt wird das Gehäuse einer Konsole, dessen Design direkt aus einem Science-Fiction-Film stammen könnte. Die Oberseite mutet wie ein riesiges V an (beziehungsweise die römische Zahl für 5) und an den Seiten sind riesige Kühlrippen angebracht. Die Vorderseite ist mit einem Disc-Einschub und mehreren USB-Ports versehen.

Auf Twitter meldete sich der Codemasters-Entwickler Matthew Stott zu Wort, der bestätigt, dass es sich dabei um ein Dev-Kit handelt. Von diesen stehen sogar einige bei ihm im Büro. Da sich die eigentliche Konsole noch im Entwicklungsstadium befindet, werden Spieleentwickler mit Hardware-Prototypen beliefert, damit sie bereits Spiele für die Konsole entwickeln können.

Das Design eines solchen Dev-Kits weicht in der Regel stark vom dem der finalen Konsole ab. Dies war bereits bei den früheren PlayStation-Systemen der Fall und wird bei der PS5 wohl ebenso sein. Dennoch besteht die Chance, dass die Konsole zumindest einige Ähnlichkeiten zum Design des Dev-Kits besitzen wird. Wie fändet ihr ein solches Design?

It's a dev kit. Which wouldn't look anything like the final product.



Here's the PS3 and PS4 dev kits: pic.twitter.com/gnt00JsaaG