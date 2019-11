PlayStation 5 - Das sind Release-Termin und Verkaufspreis der PS5 laut einem Brancheninsider

An welchem genauen Datum erscheint 2020 die PlayStation 5 und wie viel wird die Next-Gen-Konsole von Sony letztendlich kosten? Der Brancheninsider PSErebus hat auf Twitter nun die vermeintliche Antwort auf diese beiden Fragen gegeben.

Im kommenden Jahr wird Sony die PlayStation 5 veröffentlichen, der Launch-Termin, genau wie der Verkaufspreis, sind bislang durch Sony jedoch nicht bekannt gegeben worden. Bis jetzt hieß es seitens Sony lediglich: „Holiday 2020“

Doch es wird davon ausgegangen, dass die PS5 am 12. Februar 2020 während des PlayStation Meeting 2020 offiziell angekündigt und durch neue Details vorgestellt wird. Diese Information stammt von einem anonymen Benutzer des englischsprachigen Internetforums 4Chan. Sony hat diese Informationen bislang noch nicht bestätigt. Doch möglicherweise sind Preis und Termin nun schon geleakt worden?

Am gestrigen Montag, den 19. November veröffentlichte der Twitter-Nutzer PSErebus mehrere Tweets über die neue PS5. Sony solle die PS5 angeblich Ende 2020 in mehreren Ländern auf den Markt bringen. Die Veröffentlichung der PlayStatiuon 5 in Nordamerika erfolge laut dem User am 20. November 2020 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 499 US-Dollar. An dem selben Tag solle zudem das neue „Gran Turismo 7“ für die PS5 veröffentlicht werden.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH — PlayStation (@PSErebus) 19. November 2019

Ist das der Launch-Termin der PS5?

Bisher war eher von einem Start am 4. Dezember 2020 die Rede. Laut dem Twitter-Nutzer sei dieses Datum aber unlogisch, da der 25. Jahrestag der PlayStation am 2. Dezember 2020 endet. Dann beginnt das 26. Jahr. Sony möchte die PlayStation 5 jedoch vor diesem Zeitpunkt veröffentlichen.

Anbei die Launch-Termine der verschiedenen PlayStation-Konsolen:

PlayStation: 03. Dezember 1994

PlayStation 2: 04. März 2000

PlayStation 3: 11. November 2006

PlayStation 4: 15. November 2013

PlayStation 5: 20. November 2020? (Freitag)

An dieser Stelle möchten wir betonen, dass es sich hierbei keineswegs um offizielle Informationen seitens Sony handelt. Wir können zu diesem Zeitpunkt nur spekulieren, ob der Twitter-Nutzer in Bezug auf den Release-Termin und den Preis wirklich die Wahrheit sagt. Allerdings hatte dieser in der Vergangenheit bereits das Erscheinungsdatum von „The Last of Us 2“ bekannt gegeben, weshalb wir diese Angaben zumindest im Hinterkopf behalten sollten.

Denn der Termin und der Preis erscheinen zumindest nicht unrealistisch zu sein. In Europa könnte die PS5 entsprechend für einen Preis von rund 500 Euro verkauft werden.

Möglicherweise wird die PlayStation 5 außerdem über ein SSD-Cartridge-Modus verfügen, wodurch der Speicherplatz der Konsole angepasst werden könnte. Erst heute haben wir darüber berichtet, dass ein weiteres Patent diesen Verdacht nun verhärtet.

