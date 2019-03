PlayStation 5 - Raytracing auf der PS5 geplant?

Sony könnte bei der Entwicklung der PlayStation 5 die Einführung von Raytracing geplant haben. Dies geht aus einer Stellenanzeige hervor, in der sich das Unternehmen einen Kandidaten wünscht, der sich mit der Technologie auskennt.

Raytracing, also die in Echtzeit erfolgende Simulation von Lichtstrahlen, gilt für die kommenden Jahre als eine der vielversprechendsten Technologien. Kein Wunder, dass Grafikkarten-Hersteller NVIDIA im vergangenen Jahr sogar eine eigene Produktserie veröffentlichte, die sich voll und ganz auf Raytracing fokussiert.

Auch bei Sony scheint man an der Technologie interessiert zu sein, wie eine aktuelle Stellenanzeige zeigt. Möglicherweise ist sogar geplant, dass die kommende PlayStation 5 waschechtes Raytracing unterstützen wird.

Ein Entwickler mit Raytracing-Erfahrung

Für das Londoner Büro und dessen Entwicklungsabteilung sucht Sony derzeit einen „Lead Graphics Engineer". Dieser soll sich direkt an neuen Technologien beteiligen und dafür sorgen, dass Studios in aller Welt so einfach wie möglich mit den Tools arbeiten können.

Interessant ist jedoch ein Wunsch, den Sony an den neuen Kandidaten äußert. Es wäre schön, wenn er sich mit modernen Raytracing-Technologien auskennen würde, heißt es in der Stellenanzeige.

PlayStation 5 Das alles sollte die Next-Gen-Konsole können!

Viel Hardware-Power auf der PS5?

Ob die PS5 technisch überhaupt in der Lage wäre, ansehnliches Raytracing zu unterstützen, dürfte eine andere Frage sein. Schließlich verzweifeln bereits Hochleistungscomputer daran, in besonders anspruchsvollen Spielen zumindest eine solide Framerate zu bieten.

Angeblich soll die PlayStation 5 Ende diesen Jahres angekündigt werden und sogar vollständig abwärtskompatibel sein. Alles, was wir bislang zur Konsole wissen, lest ihr in diesem Mega-Report:

PlayStation 5 Preis, Release und Technik: Alle Infos zur PS5!