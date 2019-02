Bislang wissen wir nicht, wie die neue Konsolengeneration in Form der PlayStation 5 und der Xbox Scarlett aussehen wird und welche neuartigen Features diese an Bord haben werden. Einige Experten und Analysten sind der Meinung, dass sich Sony und Microsoft eher auf die Verfeinerung von Details fokussieren werden. Ein Entwickler sieht das jedoch anders.

In einem aktuellen Interviwe mit GamingBolt erklärte Mark Aldrup, CTO von Headup Games, dass die nächste Konsolengeneration "einige der wichtigsten Änderungen in der Konsolengeschichte" bringen könnte.

"Die nächste Generation könnte einige der wichtigsten Änderungen in der Konsolengeschichte enthalten", erkläre Aldrup in dem Gespräch. "Da das Streaming von Spielen, Spiele-Abonnements, Disc-freie Systeme usw. für die nächste Generation von Konsolen praktikabel sind, sind wir sehr neugierig, was Sony und Microsoft (und Nintendo zu einem späteren Zeitpunkt) in den Ärmeln haben. Aus Entwicklerperspektive hoffen wir nur, dass es wieder ein statisch definiertes technisches System geben wird, das einige Jahre anhält, und dies war schon immer einer der größten Vorteile der Konsolen: Entwickler können sich darauf konzentrieren, das Spiel für ein einziges Stück Hardware zu optimieren um sicherzustellen, dass es auf einer Vielzahl verschiedener Spezifikationen läuft (wie auf einem PC oder Mobile)."