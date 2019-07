PlayStation 5 - Preiserhöhung: Sony warnt vor möglichen Trump-Strafzöllen

Sony warnt die US-amerikanische Regierung um Donald Trump davor, Strafzölle auf chinesische Produkte zu erheben. Dadurch könne es dazu kommen, dass die Preise für Konsolen angehoben werden müssten – auch die der PlayStation 5.

Bereits im Mai erlegten die USA im Handelsstreit mit China eine Reihe an Strafzöllen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar auf. Nun könnten noch stärkere Sanktionen erfolgen, die letztendlich auch die PlayStation 5 betreffen würden.

Die von US-Präsident Donald Trump gewünschten Strafzölle würden nämlich ein Handelsvolumen von insgesamt 300 Milliarden US-Dollar betreffen. Auf der Liste sanktionierter Produkte stehen auch Videospielkonsolen, von denen ein Großteil in China hergestellt wird.

PlayStation 5 Könnt ihr schon jetzt zum Horrorpreis bei MediaMarkt vorbestellen

Sony warnt vor Gefahren

Laut eigenen Angaben müsse Sony die Preise erhöhen, sollte es tatsächlich zu den neuen Strafzöllen kommen. Letztendlich würden also vor allem die Konsumenten leiden, wobei gleichzeitig auch die US-Wirtschaft ins Straucheln gelangen könnte.

„Wir glauben daran, dass höhere Zölle letztendlich der US-Wirtschaft schaden werden und haben unsere Bedenken deshalb der US-Regierung mitgeteilt“ – Sony-Finanzchef Hiroki Totoki

In dieser Woche sollen neue Verhandlungen zwischen den USA und China aufgenommen werden, um den Handelsstreit beizulegen. Im Vorfeld haben die sonst als Konkurrenten agierenden Sony, Nintendo und Microsoft gemeinsam einen Brief eingereicht, in dem sie sich gegen weitere Strafzölle aussprechen.

Eine Preiserhöhung der Konsolen

Sony habe sich laut Totoki noch nicht konkret entschieden, wie man bei einer möglichen Zollerhöhung reagieren würde. Man habe jedoch diverse Optionen vor Augen, darunter eine unmittelbare Preiserhöhung, die von den Kunden zu tragen wäre. Bislang sei man noch nicht allzu stark betroffen gewesen, müsse jedoch die Risiken im Auge behalten.

Die PlayStation 5 soll bekanntlich zum Ende des nächsten Jahres im Handel erscheinen. Mit dem Beginn der Produktion wird für Anfang nächsten Jahres gerechnet – vielleicht ja nicht mehr in China.

PS4 & Xbox Handelsstreit: USA erwägen Strafzölle auf Konsolen