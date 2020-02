PlayStation 5 - Preis der PS5 selbst intern bei Sony noch unklar

Wie hoch ist der Preis der PS5? Jüngsten Aussagen zufolge weiß wohl noch nicht mal der Finanz-Chef von Sony, wie viel die PS5 zum Launch kosten wird. Doch das hat selbstverständlich einen Hintergrund, den er nun erklärt.

Wie viel wird die PS5 kosten? Wie es den Anschein macht, ist sich Sony noch nicht so ganz sicher, zu welchem Preis die PS5 schlussendlich angeboten wird. Das geht aus einer Frage-und-Antwort-Runde hervor, die erst kürzlich während einer aktuellen Telefonkonferenz abgehalten wurde, bei der die Finanzen der letzten drei Monate des Jahres 2019 besprochen wurden. Hier wurde unter anderem klar, dass die PS4 nun weniger Verkäufe vorzuweisen hat.

Der Sony Chief Financial Officer Hiroki Totoki hat sich zum Preis zu Wort gemeldet. Nochmals wurde hinterfragt, ob er den „seichten Wechsel“ in Hinsicht auf die geplante Auslieferungsmenge und den Preis näher ausführen könne. Totoki meint:

„Wir konkurrieren in diesem Raum, deshalb ist es sehr schwer, alles hinsichtlich des Preises zu diesem Zeitpunkt zu diskutieren. Abhängig vom Preis-Level müssen wir die Promotion bestimmen, die wir platzieren und sehen, auf wie viel Kosten wir vorbereitet sind, die wir zahlen.“

Demnach liegt es wohl nahe, dass Sony erst einmal abwartet, welche Preisstrategie die Konkurrenz diesbezüglich fährt, bevor sie den Preis der PS5 bestimmen. Dass es sich bei Sonys Konkurrenz um Microsoft handelt und näher gesagt die kommende Xbox Series X-Konsole mit der PS5 in einen direkten Konkurrenzkampf tritt, dürfte klar sein. Bislang hüllt sich Microsoft jedoch ebenfalls in Schweigen, was den Preis der Next-Gen-Konsole angeht.

Zuletzt hat Sony die PS4 zum Launch ganze 100 Euro günstiger angeboten als die Xbox One zum Release, was es wiederum zu einem attraktiven Angebot für die Kunden machte in Hinsicht auf die Konkurrenz-Konsole. Ob sie solch ein Vorgehen wiederholen können, bleibt abzuwarten.

