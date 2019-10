PlayStation 5 - Preis: Erste Preisangaben zur PS5 durch Händler geleakt

Der Preis der PS5 wurde scheinbar durch belgische Händler geleakt, wie LetsGoDigital nun berichtet. Aber handelt es sich hierbei wirklich um den finalen Preis der PlayStation 5-Konsole? Wir werfen einen Blick auf den Leak und ordnen ihn ein.

Sony hat neben einigen Spezifikationen wie einem neuen Benutzerinterface oder Hinweise auf Abwärtskompatibilität lediglich den Release-Zeitraum der PS5 angegeben. Der Preis sollte bislang ein wohl behütetetes Geheimnis bleiben. Doch dafür sind nun erste Händler mit Angaben im Netz aufgetaucht, die die PS5 bereits im Vorverkauf anbieten. Handelt es sich aber wirklich hierbei um den finalen Preis der Next-Gen-Konsole?

Preis der PS5

Während offizielle Angaben zum Preis von Sony noch fehlen, listen erste Händler bereits die PS5 samt Vorbesteller-Preis. Ob es sich hier tatsächlich um den wirklichen Preis des Endproduktes handelt, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen.

Der Preis lässt sich hingegen aber ein wenig einordnen. So wurde bereits in jüngster Vergangenheit von einigen Brancheninsidern spekuliert, dass sich der Preis bei rund 400 bis 500 Euro einpendeln müsse. Und so erscheint der Vorbestellerpreis äußerst glaubwürdig. Die ersten Händler veranschlagen nämlich 499 Euro für die PS5-Konsole.

Dass die Konsole mehr als 500 Euro kosten würde, halten wir für sehr unwahrscheinlich, denn selbst die PS4 Pro, die aktuelleste Sony-Konsole, die zum halben Lebenszyklus der PS4 als verbesserte Variante auf den Markt kam, hat es nicht über die 500-Euro-Marke geschafft. Die PS4 hingegen wurde 2013 sogar mit 399 Euro ins Rennen geschickt. So wäre die PS5 also teurer als die PS4 zum Release, doch wohl immer noch im Rahmen, was die Kunden zahlen würden, wie aktuelle Umfragen ergeben.

Ihr könnt die Konsole also schon jetzt vorbestellen, aber ob sich der Preis bei allen Händlern auf 500 Euro beziehen wird und ob das der tatsächliche Preis der Konsole ist, muss Sony wohl erst noch einmal final bestätigen.

