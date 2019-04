PlayStation 5 - Offizielle Infos bekannt: Release, Hardware & Rückwärtskompatibilität!

Sony hat erste offizielle Informationen zur PlayStation 5 bekannt gegeben. In einem Interview wurden Details zum Release, zur Hardware sowie zu einer Rückwärtskompatibilität bestätigt. Wir fassen für euch alle Details zur neuen PS5 zusammen.

Die Katze ist aus dem Sack gelassen worden und die PlayStation 5 offiziell bestätigt: In einem exklusiven Interview mit WIRED bestätigte Sony diverse Details zur Next-Gen-Konsole, auch wenn der exakte Name noch nicht genannt wurde.

In dem Interview erklärt Mark Cerny, der als Systemarchitekt bereits für die PlayStation 4 verantwortlich war und auch an der PS5 beteiligt ist, die Pläne für die nächste Konsolengeneration. Cerny bestätigt darin auch diverse Gerüchte aus der Vergangenheit.

PS5 wird nicht 2019 erscheinen

Die PS5 solle Cerny zufolge nicht nur ein einfaches Upgrade sein. Stattdessen gehe es darum, „ob die Konsole bestehende Erfahrungen erweitert oder fundamentale Änderungen ermöglicht“, die sich auf die zugrunde liegenden Spiele auswirken.

Cerny bestätigt, dass die PlayStation 5 nicht in 2019 erscheinen wird. Es gilt somit als gesichert, dass die neue PS5-Konsole im kommenden Jahr erscheinen wird, derzeit wird mit einem Release im November 2020 gerechnet. Zahlreiche Studios würden jedoch bereits mit der Konsole arbeiten, entsprechende Entwicklerkits sollen inzwischen bei zahlreichen Entwicklern platziert worden sein.

Das wissen wir zur PlayStation 5-Hardware

Selbstverständlich ist die Hardware der PlayStation 5 deutlich leistungsstärker als bei der PlayStation 4. Beim Prozessor setzt man auf eine Variante der dritten Generation der AMD-Ryzen-Serie mit 8 Kernen und einer 7nm-Zen-2-Mikroarchitektur.

Die Grafikkarte hingegen basiert auf der AMD-Radeon-Navi-Serie, die bis zu 8K-Auflösung bietet und unter anderem Echtzeit-Ray-Tracing unterstützen soll. Die PS5 soll eine der ersten Konsolen sein, die eine solche Technologie anbietet. Cerny bestätigt, dass es außerdem einen speziellen AMD-Audio-Chip geben soll, der speziell für 3D-Soundumgebungen gedacht ist.

Als besonders relevant sehe man jedoch den Einbau einer individuellen SSD-Festplatte an, die standardmäßig in jeder PS5 enthalten sein soll. Angeblich können die Ladezeiten von Spielen wie Spider-Man so von 15 auf 0,8 Sekunden verkürzt werden. Für viele gelten die Ladezeiten in der aktuellen Konsolengeneration als eines der größten Probleme. Die SSD in der PS5 sei schneller als alles, was auf dem PC derzeit zur Verfügung stünde.

Laufwerk und rückwärtskompatibel

Sony will derzeit noch nicht bestätigen, ob es einen Nachfolger der PlayStation VR geben wird. Allerdings könne man bereits sagen, so Cerny, dass die aktuelle PS VR mit der neuen PS5 kompatibel sein wird.

Wo wir schon bei Kompatibilität wären: Die PS5 wird über ein Laufwerk verfügen und nicht eine Cloud-Only-Lösung darstellen. Außerdem soll die Konsole vollständig mit der PS4 rückwärtskompatibel sein. Mehrere Titel sollen im Zuge dessen sowohl für die PS4 als auch für die PS5 erscheinen.

