PlayStation 5 - Neues Controller-Patent deutet auf umfangreichen Cloud-Support hin

Nachdem Sony in der vergangenen Woche weitere Details zur Next-Gen-Konsole PlayStation 5 veröffentlicht hat, steht die Gerüchteküche nicht mehr still. Jetzt wurde ein neues Patent entdeckt, dass den Controller betrifft. Der könnte sich über die Cloud direkt mit PS Now verbinden.

Gut ein Jahr dauert es noch, bis die PlayStation 5 endlich erscheint. Langsam aber sicher scheinen immer mehr Details in Stein gemeißelt. Ein neues Patent zum Controller deutet auf umfangreichen Cloud-Support hin.

PS5-Controller und die Cloud

Wie die Technik-Website Techtastic herausfand, hat Sony offenbar ein neues Patent für den Controller der Next-Gen-Konsole eingereicht. Der DualShock 5 oder wie auch immer er letztlich heißen wird soll demnach nicht mehr direkt mit der Konsole verbunden werden.

Stattdessen erfolgt die Verbindung via Internet über die Cloud der PS5. Das Patent, das von Sony vor ein paar Wochen über die World Intellectual Property Organization eingereicht wurde, beschreibt den Controller folgendermaßen:

„Ein Controller-Gerät für die interaktive Nutzung das über ein Server-basiertes Cloud-Gaming-Netzwerk verbunden wird.“

DualShock 5: Verbindung via Internet?

Weiterhin ist im Patent die Rede davon, dass der Controller direkt mit einem Netzwerkempfänger kommuniziert und direkt mit dem Server verbunden ist, nicht mit einem Endnutzergerät (in diesem Fall wäre das die PlayStation 5).

Denkbar wäre natürlich auch, dass der neue Controller nicht in direktem Zusammenhang mit der PS5 steht, sonders es sich um eine separate Ausführung für Sonys Streamingservice PS Now handele. Auch könnte das Gamepad gar nichts mit der PlayStation-Familie zu tun haben.

Was es mit dem Patent auf sich hat, bleibt also abzuwarten. Klar ist nur, dass Sony weiterhin an der Cloud-Gaming-Front arbeiten dürfte, immerhin stehen Microsoft xCloud und Google Stadia bereits in den Startlöchern.