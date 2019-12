PlayStation 5 - Neuer Sony-Chef verrät, was PS5-Line-up bringt

Der neue Sony-Chef hat sich zum Line-up der PS5 geäußert. Was wird uns mit der nächsten Konsolen-Generation erwarten? Wo wird der Fokus von Sony liegen? Einen kleinen Teaser gibt es jetzt von Hermen Hulst.

Wenn es ein ausschlaggebendes Argument gibt, das für die PlayStation 4 in dieser Generation spricht, dann bezieht sich das mit Sicherheit auf die reichhaltige Fülle an Exklusivtiteln. Auf diverse Hochkaräter wie God of War, Days Gone oder gar Horizon: Zero Dawn durften die Spieler nur auf der PS4 zurückgreifen, während andere Titel wie The Last of Us 2 oder Ghost of Tsushima noch nicht mal erschienen sind und noch vor dem Ende der PS4-Lebensstande veröffentlicht werden. Sony bewies in jüngster Vergangenheit immer wieder einen guten Riecher für Story-Games mit ausgeklügelten Charakteren, die insgesamt eine Menge Spielspaß auf der Sony-Konsole bieten.

Was bringt die nächste Sony-Generation?

Und wie es den Anschein macht, wird sich das in der nächsten Generation nicht ändern. Wenn es nämlich nach Hermen Hulst geht, dem neuen Chef der Sony Worldwide Studios, den die meisten von euch sicherlich von Guerrilla Games kennen dürften, wird die First-Party-Tradition gewahrt. Er ist seit rund einen Monat direkt für Sony als Head of Worldwide Studios tätig, nachdem er 18 Jahre bei Guerrilla Games gearbeitet hat. Er meint gegenüber Games Industry:

„Große und spektakuläre Erfahrungen mit Geschichten und Charakteren im Kern. Wir werden diese Spiele machen, weil wir es lieben sie zu machen.“

Zudem möchten sie als Marke eine ganz neue Generation an Entwicklern ins Boot holen, sich diesbezüglich in der Branche entfalten. So soll die neue Entwicklergeneration neue und einzigartige Erfahrungen für die nächste Spielergeneration schaffen.

Demnach werden sie sich auf der einen Seite auf alte Stärken besinnen, die wir nun bereits von der aktuellen Konsolengeneration gewohnt sind, während sie gleichermaßen die Arme ausweiten und die neue Generation mit jungen Entwicklertalenten umarmen.

Bislang sind noch nicht viele Spiele bekannt, die für die PS5 erscheinen. Doch so langsam aber sicher trudeln die ersten Spiele ein:

