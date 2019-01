PlayStation 5 - Nein, die Einladungen für ein Event sind nicht echt

Mehrere Medien erhalten derzeit eine E-Mail, in der Sony angeblich zu einem ganz besonderen Event einlädt, um die PlayStation 5 anzukündigen. Wenig überraschend handelt es sich hierbei allerdings um einen ziemlich schlechten Fake.

"Oh, wie schön, die PlayStation 5 wird im Februar angekündigt!" - Das dachten sich wohl einige Medien zunächst, als sie am Mittwoch eine Mail erhielten. Bereits kurze Zeit später wurde aber klar, dass es sich hierbei um einen enttäuschend schlechten Fake handelt.

Das angebliche PlayStation Meeting am 20. Februar 2019 im New Yorker PlayStation Theater, in der die Zukunft der PlayStation und interaktiven Unterhaltung präsentiert werden soll, wird leider nicht stattfinden. Sorry für diese traurigen Nachrichten.

Blockchain statt PlayStation

Dass die Mail gefälscht sein muss, wird schon anhand des Absenders deutlich. Es handelt sich nämlich um eine plumpe Gmail-Adresse, die von wirklich jeder Person auf der gesamten Welt erstellt und benutzt werden kann.

Wer am 20. Februar dennoch in New York aufkreuzt, darf im PlayStation Theater aber trotzdem an einer Veranstaltung teilnehmen. Nein, nicht zur PlayStation 5, sondern zur Nicht-Fungibilität des Blockchain-Ökosystems.

Wir glauben übrigens dennoch, dass die PS5 irgendwann in diesem Jahr angekündigt wird:

PlayStation 5 Alle Infos: Das wissen wir bislang zur Next-Gen-Konsole!