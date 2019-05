PlayStation 5 - Die nächste Xbox soll der Konsole einen harten Kampf liefern

„Der Führende in der vorherigen Generation hat immer eine gute Position für die nächste Generation. Was ich bislang von den Spezifikationen der PS5 gelesen habe, klingt sehr beeindruckend. Das Business-Modell hat sich ausgezahlt und sie werden nicht davon abweichen. Sie sichern sich einen guten Start. Aber ich glaube, dass sie dieses Mal mehr Konkurrenz bekommen werden.“

Jack Tretton war für acht Jahre der CEO von Sony Computer Entertainment America. In einem Interview mit Venturebeat verrät er, was er von der kommenden PlayStation 5 hält. Seiner Meinung nach dürfte Sony mit der nächsten Generation deutlich mehr Konkurrenz bekommen, als es noch mit der PlayStation 4 der Fall war.

PlayStation 4 - The Last of Us 2 und weitere Exklusivtitel erscheinen auch noch für PS4