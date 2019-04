PlayStation 5 - Mögliches Design der Konsole vorgestellt

Vermeintliche Hardware-Leaks zur PlayStation 5 gibt es zuhauf, aber wie wird die neue Sony-Konsole aussehen? Einige Designer haben sich Gedanken gemacht.

Hardware-Leaks zur PlayStation 5 gibt es mittlerweile viele. Was davon echt ist, wissen bislang aber nur Sony und die zuständigen Entwickler, die ein Devkit der neuen Konsole erhalten durften. Immerhin gab es kürzlich offizielle Angaben von Mark Cerny, dem leitenden Systemarchitekt der PS4.

Eine andere Frage, die sich viele Interessierte stellen: Wie wird die PlayStation 5 überhaupt aussehen? Diesbezüglich schweigt Sony noch komplett. Niederländische Designer haben nun einige Konzept-Bilder veröffentlicht, wie sie sich die PlayStation 5 vorstellen.

Konzept-Idee zur PlayStation 5

Die Designer von LetsGoDigital haben sich bei ihren Konzepten vom PS5-Gehäuse deutlich an früheren Mitgliedern der PlayStation-Familie orientiert. Die Renderings zur neuen Konsole zeigen ein Gehäuse mit vielen Rundungen wie bei der PS3 (Slim), die Seitenränder erinnern eher an die PS2. Wie auch schon bei der PS4 stellen sich die Designer eine mit LEDs beleuchtete Oberseite vor. Der Clou: Zwei Linien führen zu einem V zusammen, einer römischen 5. Ebenfalls auf der Oberseite prangt das vermeintliche Logo der PlayStation 5, bei dem man sich ganz klar an den aktuellen Logos orientiert.

Ob sich Sony bei einigen Design-Elementen für das finale Gehäuse an den gezeigten Konzep-Ideen orientieren wird? Das bleibt abzuwarten. Bislang gibt es keine fixen Anhaltspunkte für das Aussehen der Konsole, auch die geleakten Bilder von DevKits und dem neuen DualShock-5-Controller sollen sich als Fälschung herausgestellt haben. Man kann aber davon ausgehen, dass Sony auch mit der PS5 auf ein schlichtes Design setzen wird und keine farbenfrohen Experimente wie Nintendo wagt.