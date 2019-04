PlayStation 5 - Möglicher Preis: Konsole kostet wohl 500 Euro

Gestern wurden die ersten Details zur PlayStation 5 bekannt gegeben. Unklar bleibt vorerst, wie viel die neue Konsole eigentlich kosten soll. Aktuelle Spekulationen deuten darauf hin, dass die PS5 zum Launch bei einem Preis von 500 Euro liegen wird.

Am gestrigen Tag ließ Sony die Katze aus dem Sack und gab die ersten konkreten Informationen zur PlayStation 5 bekannt. Die zahlreichen Details zur Hardware ließen jedoch unmittelbar die Frage aufkommen, wie viel die neue Konsole überhaupt kosten wird – und genau die wurde bislang nicht beantwortet.

Peter Rubin, der mit dem leitenden Systemarchitekten Mark Cerny ein Interview führen konnte, merkte jetzt jedoch an, dass er diese Frage absichtlich aus seinem Artikel ausließ. Auf Twitter veröffentlichte er angesichts der Spekulationen deshalb den nicht veröffentlichten Abschnitt aus dem Interview:

Peter Rubin: „Es gab bislang immer einen gewissen Rahmen für den Launchpreis. Wird die nächste Konsole in diesem Rahmen liegen?“ Mark Cerny: „Ich glaube, dass wir sie zu einer UVP veröffentlichen können, die den Gamern angesichts der fortschrittlichen Features gefallen wird.“ Peter Rubin: „Das bedeutet, dass sie mehr kosten könnte, sie es aber für das, was sie kann, wert ist?“ Mark Cerny: „Das ist alles, was ich dazu sagen kann.“

Ein angemessener Preis

Diese doch sehr vage Aussage lässt darauf schließen, dass die PlayStation 5 in der Tat zum Launch stolze 499 Euro kosten wird. Bei der PlayStation 4 waren es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch 399 Euro, womit man unter anderem auch die Konkurrenz der Xbox One um 100 Euro unterbieten konnte.

In Anbetracht dessen, dass in der PS5 eine SSD sowie ein durchaus potentes Chipset verbaut sein soll, erscheinen die 499 Euro durchaus angemessen. Damit würde sie auch mit der Xbox One X gleichziehen, die zum Launch ebenfalls 499 Euro kostete, mittlerweile aber hardwaretechnisch schon einige Jahre auf dem Buckel hat.

Außerdem wurden damit die Spekulationen über den Preis bestätigt.

Wie viel würdet ihr maximal für die PlayStation 5 zahlen? Verratet es uns in der folgenden Umfrage: