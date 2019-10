PlayStation 5 - Machtkämpfe bei Sony könnten den PS5-Start in Gefahr bringen

Vor einigen Tagen machten Schlagzeilen die Runde, dass Shawn Layden nach über 30 Jahren Sony verlässt. Das vermeldete das Unternehmen ohne großes Trara in einem Twitter-Posting. Die Gründe für Laydens Abgang sind unbekannt, er scheint sogar nicht einmal mit gutem Gewissen gegangen zu sein.

Weder Layden selbst noch Sony geben weitere Informationen zum Firmenausschied heraus. Auf Twitter hält sich Layden ebenfalls ungewöhnlich still. Nicht mal eine Pressemitteilung wurde veröffentlicht, wo Layden doch über drei Jahrzehnte dem Publisher dienlich war und zu großen Erfolgen verholfen hat. Es scheint fast so, als wolle man das ganze Thema sehr klein halten. Lediglich eine kurze Nachricht von wenigen allgemeinen Sätzen macht darauf aufmerksam, dass eine der prägendsten Größen von Sony Interactive Entertainment geht.

It is with great emotion that we announce that Worldwide Studios Chairman Shawn Layden will be departing SIE. His visionary leadership will be greatly missed. We wish him success in future endeavors and are deeply grateful for his years of service. Thanks for everything, Shawn!