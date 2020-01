PlayStation 5 - The Last of Us-Entwickler deutet besonderes Grafik-Detail an

Mit den neuen Konsolen kommen auch neue Grafikmöglichkeiten. Die visuellen Verbesserungen werden die dafür erscheinenden Games noch realistischer und glaubwürdiger aussehen lassen. Doch wie sieht das im Detail aus? Für „The Last of Us“-Animator Jonathan Cooper ist dabei vor allem die Haarpracht wichtig.

Höhere Auflösungen und Raytracing sind im Gespräch für die Next-Gen-Konsolen – allerdings gibt es etwas noch Wichtigeres für Jonathan Cooper, der bei der Uncharted-Reihe und The Last of Us bei Naughty Dog als Animator gearbeitet hat.

Lebensechte Haaranimationen

Er verdeutlicht, was in der nächsten Konsolengeneration möglich sein kann. In einem Videoclip zeigt Cooper nämlich realistische Haaranimationen:

Für die Erstellung der gezeigten Haaranimationen kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz. Die Echtzeit-Haar-Physik wurde erst kürzlich für die Engine kreiert.

Games für PS5 und Xbox Series X würden zweifelsohne sehr von dieser Animationstechnik profitieren. Es bleibt zu hoffen, dass Entwickler davon regen Gebrauch machen werden.

Alles in allem sollten wir aber keinen zu großen Grafiksprung bei der nächsten Konsolengeneration erwarten, wie ein anderer Entwickler warnt.