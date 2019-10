PlayStation 5 - Komplett neues Benutzerinterface: Mark Cerny erklärt wichtige Neuerungen

Die PlayStation 5 kommt mit einer neuen Benutzeroberfläche daher, die euch ganz neue Möglichkeiten bietet. Mark Cerny erklärt nun, was das am Ende bedeutet und wie ein verbessertes UI den Gaming-Alltag auf der PS5 erleichtert.

Ein regelrechtes Raketenfeuerwerk an neuen Details zur PS5 hat heute das Licht der Welt erblickt. Neben dem offiziellen Namen und dem Release-Zeitraum sowie den Infos zum neuen DualShock 5 Controller der PlayStation 5 gibt es noch zahlreiche kleinere Details mit auf den Weg.

Neues UI erleichtert vieles

So hat Mark Cerny gegenüber Wired bestätigt, dass es eine „komplett überarbeitete Benutzeroberfläche“ geben wird. Der Homescreen der PS4 sei mittlerweile ein alter Hut und fühle sich an, als wäre er aus einer anderen Zeit.

Man könne zwar sehen, was die Freunde (auf der Freundesliste) kürzlich getan hätten oder was sie aktuell spielen, doch in Hinsicht auf spezifische Titel könne man nur Einsicht in tiefergehende Details erhalten, wenn man ein Spiel starte. Gibt es eine Möglichkeit, einer spannenden Multiplayer-Runde zu joinen oder welche Singleplayer-Missionen stehen aktuell zur Verfügung? - solche Fragen blieben doch stets ungeklärt.

Doch die PS5 soll das ändern. Mark Cerny spricht wie folgt über das neue UI:

Neben der Tatsache, dass sie (die PS5) die Spiele schnell starten kann, möchten wir nicht, dass die Spieler die Spiele erst starten müssen, um zu sehen, was wichtig ist. [...]“

So sollen die Server der Multiplayer-Spiele die Konsole mit entsprechenden Informationen (zum Beispiel beitretbaren Partien) in Echtzeit füttern.

„ [...] Einzelspieler-Spiele werden Informationen bereitstellen, wie in etwa, was für Missionen du machen könntest und welche Belohnungen dich erwarten würden, wenn du sie abschließt. Und all diese Möglichkeiten werden im UI sichtbar sein. Als Spieler springst du genau dort rein, wohin du möchtest.“

So oder so dürfen wir gespannt sein, was das neue Benutzerinterface noch so alles zu bieten hat und wie es am Ende aussieht. Was meint ihr? Schreibt es gerne weiter unten in die Kommentare.

