PlayStation 5 - Könnte KI besitzen, die beim Zocken unterstützt und Frust vermeidet

Stellt euch vor, ihr zockt Dark Souls und schafft es partout nicht, einen bestimmten Bossgegner zu besiegen. Einige Spieler könnten in so einer Situation frustriert den Controller zur Seite legen. Um den Spielern zu helfen, arbeitet Sony an einer Hilfs-KI.

