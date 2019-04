PlayStation 5 - Das könnte der genaue Release-Termin der PS5 sein

Eines der größten Geheimnisse in der Spielebranche ist derzeit sicherlich der genaue Release-Termin der PlayStation 5. Erst vor kurzem hat ein Systemarchitekt zwar mitgeteilt, dass die Konsole nicht mehr 2019 erscheinen wird, konkretere Infos gibt es von offizieller Seite her aber bislang nicht, wann die PS5 am Ende erscheint.