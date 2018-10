PlayStation 5 - Könnte auf der diesjährigen PlayStation Devcom Entwicklern vorgestellt werden

Möglicherweise wird Sony registrierten Entwicklerstudios im Rahmen der diesjährigen PlayStation Devcom nähere technische Details zu der kommenden PlayStation 5 präsentieren.

Nach der PS4 und PS4 Pro wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die PlayStation 5 das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Zwar gibt es bislang noch keine offizielle Bestätigung seitens Sony, diese Vermutung ist im Grunde aber schon beinahe so sicher wie das Amen in der Kirche.

Erste technische Details für Entwickler?

Die große Frage, die sich derzeit aber noch stellt, dreht sich um den genauen Ankündigungstermin. Wann wird Sony die PlayStation 5 offiziell vorstellen?

Laut GearNuke wird die in London stattfindende Veranstaltung PlayStation Devcom in diesem Jahr besonders geheim gehalten. Wer dazu nicht eingeladen worden ist, der hat keine Details über das dort stattfindende Rahmenprogramm.

Wie es heißt, wird Entwicklern auf der Devom vorgestellt, an was Sony in den letzten Jahren gearbeitet hat. Entsprechend wird mit ersten technischen Details zu der kommenden Sony-Konsole gerechnet. Genauso soll es auch im Vorfeld der Ankündigung der PS4 Pro und der PlayStation VR gewesen sein. Die Registrierung für die Veranstaltung soll nun abgeschlossen sein, ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.

Für diese Spekulation spricht, dass das Event in diesem Jahr in das vierte Quartal verschoben worden ist und damit ungewohnt spät stattfinden wird. Denkbar wäre, dass die PS5 der Öffentlichkeit im kommenden Jahr im Rahmen der E3 2019 im Juni präsentiert wird. Als Release-Termin werden derzeit die Jahre 2019 und 2020 spekuliert.

Vorbereitung für die Marketing-Kampagne

Erst vor kurzem ist bei LinkedIn eine Stellenanzeige für einen Senior Product Manager für "Campaign Management" geschaltet worden. Offenbar bereitet sich Sony bereits auf die Marketing-Kampagne für die PS5 vor.

Sony-Chef meint, es sei nun Zeit für die Next-Generation-Hardware

Die PlayStation 4 ist ein voller Erfolg und jüngst hat die Sony-Obrigkeit diesen Erfolg kommentiert. Kenichiro Yoshida spricht von der Notwendigkeit einer neuen Konsolen-Generation, also womöglich von einer PlayStation 5.

