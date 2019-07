PlayStation 5 - Könnt ihr schon jetzt zum Horrorpreis bei MediaMarkt vorbestellen

Keine Sorge: Hierbei handelt es sich natürlich nur um einen Platzhalter, denn den finalen Preis dürfte außerhalb von Sony wohl niemand kennen. Mit aller Wahrscheinlichkeit dürfte die Konsole am Ende deutlich günstiger sein. Hoffen wir zumindest.

Möchtet ihr die PS5 bei MediaMarkt Schweden vorbestellen, müsst ihr jedoch einen absurden Horrorpreis bezahlen. 9999 schwedische Kronen kostet der Spaß, was umgerechnet etwa 945 Euro sind.

Der schwedische Ableger von MediaMarkt hat nämlich schon jetzt die Vorbestellungen gestartet. Das Ganze macht sich durchaus bezahlt: Wer in Schweden nach der Konsole sucht, bekommt mitunter die Produktseite bei MediaMarkt angezeigt. Und wer weiß, vielleicht lässt der eine oder andere tatsächlich sein Geld da.

Wir wissen nicht, wie sie aussieht, was sie letztendlich kann und womit sie uns überzeugen möchte – aber dennoch können wir die PlayStation 5 schon jetzt offiziell vorbestellen.

Wer nicht lange warten möchte, kann sich die PlayStation 5 schon jetzt bei MediaMarkt in Schweden vorbestellen. Dort kostet die Konsole aber auch stolze 945 Euro.

