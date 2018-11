PlayStation 5 - Insider mit neuen Gerüchten zu Release, Hardware und Preis

Erstmals seit 24 Jahren wird Sony nicht auf der kommenden E3 vertreten sein. Ein Insider will schon jetzt zahlreiche Details zur PlayStation 5 erfahren haben. Release, Hardware, Preis und vieles mehr sollen bereits feststehen.

Erst gestern sorgte Sonys Entscheidung zur Aufruhr, die E3 2019 komplett zu überspringen. Alles deutet darauf hin, dass die PlayStation 5 kurz vor der offiziellen Ankündigung steht. Via Reddit streut ein Industrie-Insider nun neue Gerüchte um die kommende Next-Gen-Konsole und will bereits den Release-Zeitraum, Details zur Hardware und den Preis kennen.

PlayStation 5 Sony überspringt E3 2019 komplett

PlayStation 5 ist ein ‘‘Monster‘‘

Die neuen Gerüchte stammen von Reddit-Nutzer RuthenicCookie4, bei dem es sich um einen bislang unbekannten Industrie-Insider handeln soll. Der machte bereits vorgestern auf sich aufmerksam, als er Sonys Plan, die E3 2019 zu überspringen, korrekt ankündigte – noch einen Tag, bevor die Japaner dies letztlich bestätigen sollten.

In einem aktuellen Post bezeichnet er die PlayStation 5 als „Monster“. Die meisten Spiele-Entwickler sollen bereits im Besitz von Dev-Kits sein, also den speziellen Entwicklerkonsolen und bereits fleißig an Spielen für die neue Hardware werkeln. Spiele wie The Last of Us 2 oder Death Stranding sollen bereits für beide Konsolen erscheinen, auch Anthem von EA soll dem Bericht zufolge nochmals verschoben und für die PlayStation 5 veröffentlicht werden.

Die Entscheidung seitens Sony, die E3 2019 sausen zu lassen, stünde laut RuthenicCookie4 in direktem Zusammenhang mit der PlayStation 5. Ähnlich wie bei der aktuellen Konsole soll Sony die Ankündigung in zwei Schritten vornehmen:

Eine kleine Ankündigung soll Mitte 2019 erfolgen, während die PlayStation Experience zum Jahresende zurückkehrt und ganz im Zeichen der PlayStation 5 stehen soll. Der Marktstart der neuen Konsole soll dann zwischen dem Frühjahr und dem dritten Quartal 2020 erfolgen.

Natives 4K mit 60 FPS

Weiter heißt es, dass Sony den Plan verfolgt, alle Spiele auf der PlayStation 5 in nativer 4K-Auflösung und mit konstanten 60 FPS lauffähig zu machen und gleichzeitig das allgemeine Niveau der Grafik zu steigern.

Unter der Haube soll ein Achtkern-Prozessor der AMD-Ryzen-Serie werkeln, Details zur Taktung nennt die Quelle jedoch nicht. Einem vorangegangenen Bericht von WCCFTech zufolge soll die PlayStation 5 sogar bereits auf einen Prozessor der "Navi" betitelten Nachfolger-Reihe setzen.

Allerdings soll eine neue Playstation VR 2-Brille (PSVR2) von Beginn an unterstützt werden. Die dafür notwendige Kamera soll sich, genau wie der DualShock-5-Controller, direkt im Lieferumfang der Konsole befinden. Auch an neuen Playstation-Move-Controllern soll Sony bereits arbeiten.

PlayStation 5 Erstes Spiel in Arbeit, eventuell Exklusivtitel

Auch zum Preis äußerte sich RuthenicCookie4. Dieser soll zum Markstart bei knapp 500 US-Dollar liegen und damit knapp 100 Dollar über dem Startpreis der PS4. Eine Abwärtskompatibilität zur PlayStation 4 hält der Insider ebenfalls für wahrscheinlich.

Als Starttitel der neuen Konsole nennt der Insider neben The Last of Us 2, Death Stranding und Ghost of Tsushima das bislang noch unangekündigte Knack III.