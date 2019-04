PlayStation 5 - Das fordern Fans: Die PS5 darf nicht so laut wie die PS4 werden

Bei vielen Spielern hat die PlayStation 4 ein großes Problem, das bei der kommenden Next-Gen-Konsole unbedingt der Vergangenheit angehören sollte - sie ist zu laut! Ein Post auf Reddit zu diesem Thema hat jetzt bereits mehr als 11.000 positive Stimmen verärgerter Spieler erhalten.

Erste Infos zu Sonys kommender Next-Gen-Konsole PlayStation 5 sind mittlerweile bereits bekannt gegeben worden. Mark Cerny, seines Zeichens Systemarchitekt bei Sony, verriet vor kurzem in einem Interview einige interessante Details zu der PS5.

Doch offensichtlich ist Fans vor allem ein Feature besonders wichtig, an das viele im ersten Moment gar nicht unbedingt denken würden. Neben einer SSD-Festplatte, 8K-Auflösung und möglichst viel Performance unter der Haube, sollte die neue Rechenmaschine vor allem eines sein - angenehm leise!

Wie ein Staubsauger!

Denn genau das ist ein Problem, das viele Spieler sowohl bei der PlayStation 4 als auch der PlayStation 4 Pro immer wieder zur Weißglut bringt. Die Lüfter vieler Modelle sind zum Teil so laut, dass dies beim Spielen zu einem stark störenden Faktor werden kann, weshalb sich mittlerweile bereits der Begriff „Jet-Modus“ etabliert hat.

In diesen Modus schaltet die Konsole ab und an während des Spielens, wobei nicht genau bekannt ist, wann und weshalb dies überhaupt passiert. Spielt ihr in solchen Momenten ohne Kopfhörer, können die Geräusche der Lüfter schnell ziemlich auf die Nerven gehen.

Auf Reddit hat sich jetzt ein Nutzer zu eben diesem Problem der PS4 geäußert und mit dem Post bereits mehr als 11.000 positive Stimmen abgeräumt.

„Es wird manchmal so laut, dass meine Mutter mich einmal gefragt hat, ob ich Staubsauge“

Vor allem während des exklusiven PlayStation 4-Titels „Days Gone“ musste der Nutzer laut eigener Aussage sogar die Lautstärke höher stellen als ihm lieb war und zudem Untertitel aktivieren.

„Also alles, was ich mir von der PS5 wünsche, ist nicht 8K (was immer noch schön wäre, wenn dies zugänglicher ist) oder sogar die leistungsstärkste Konsole, sondern eine Konsole, die so leise ist, dass ich vergesse, dass sie sogar eingeschaltet ist und nicht so laut, dass ich denke, sie wird entweder explodieren oder abheben.“

Wie sieht es bei euch aus, habt ihr dieses Problem bei eurer PlayStation 4 ebenfalls? Schreibt uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.