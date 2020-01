PlayStation 5 - Fan entwirft PS5-Konzept in Sandbox-Spiel

© Konzeptgrafik erstellt in Dreams: Dan Kuhl

Wie wird die PlayStation 5 letztendlich aussehen? Ein kreativer Designer hat seine ganz eigene Vorstellung der Sony-Konsole nun in dem Sandbox-Spiel Dreams nachgebaut. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.

In diesem Jahr werden die beiden Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X veröffentlicht. Zwar kennen wir dank Sony und Microsoft bereits einige Details dazu, doch vor allem die finalen Preise sind bislang noch immer ein gut gehütetes Geheimnis der beiden Hersteller.

Wie viel Geld würdet ihr eigentlich maximal für eine neue Konsole ausgeben? Nehmt dazu gerne an unserer Umfrage teil:

Ein weiteres Geheimnis, das Sony schon in Kürze lüften könnte, betrifft das letztendliche Design der PS5. Wie wird die Sony-Konsole zum Release am Ende dieses Jahres nun wirklich aussehen?

Wie sieht die PlayStation 5 aus?

Da noch keine offiziellen Informationen das Aussehen der PlayStation 5 betreffend bekannt gegeben worden sind, können wir derzeit nur spekulieren. Wir wissen allerdings bereits, wie wohl das PS5-Entwicklerkit der PS5 aussieht. Doch die Vergangenheit zeigt, dass sich das finale Design meist stark von dem des Devkits unterschieden hat.

Nun hat der PlayStation-Fan Dan Kuhl in dem Sandbox-Spiel „Dreams“ seine eigene Vorstellung der PS5 in Form einer Konzeptgrafik umgesetzt. Auf Nachfrage von IGN gab Kuhl an, dass er sich von den geleakten Fotos des Entwicklerkits habe inspirieren lassen. Dabei sollte die Konsole aber verbraucherfreundlich und zudem realistisch wirken. Das Ergebnis könnt ihr euch unterhalb dieser News anschauen.

Was haltet ihr von den PS5-Konzeptgrafiken? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

Weitere Informationen zu der PlayStation 5 werden im Februar erwartet. Es wird vermutet, dass Sony die Konsole innerhalb eines eigenen Events offiziell enthüllen wird und dabei neue Details preisgibt.

© Konzeptgrafik erstellt in Dreams: Dan Kuhl

