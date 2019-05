PlayStation 5 - Famitsu-Umfrage gibt Aufschluss über die Wünsche japanischer Spieler

In der aktuellen Ausgabe führte die japanische Famitsu eine Umfrage zu den Wünschen der Leser an die PlayStation 5 durch: Mit teilweise überraschenden Ergebnissen. Vor allem die Abwärtskompatibilität sei für die Teilnehmer an der Umfrage das wichtigste Feature der Next-Gen-Konsole.

Die japanische Zeitschrift Famitsu führte in der aktuellen Ausgabe eine Umfrage unter ihren Lesern zur PlayStation 5 durch, in der die Teilnehmer die wichtigsten Features, ihre Kaufabsichten und das Interesse an Digitalkäufen angeben konnten.

Die Ergebnisse der Umfrage zur PlayStation 5

Insgesamt 1.416 Leser nahmen an der Umfrage zu Sonys Next-Gen-Konsole teil. Drei der Leser waren unter Zehn Jahre alt und sogar jeweils zwei über 60- und über 70-jährige Leser beteiligten sich an der Umfrage.

Zunächst wurden die Leser nach dem für sie wichtigsten Feature der PlayStation 5 gefragt. Während Streaming, VR und die Vielfalt an Spielen genannt wurden, kristallisierte sich gerade die Abwärtskompatibilität zur PlayStation 4 als wichtigste Funktion der neuen Hardware heraus.

Ein Glück, dass die PS5 vollständig abwärtskompatibel zur aktuellen Sony-Konsole sein wird und auch generationsübergreifende Multiplayerduelle ermöglichen wird.

245 Stimmen entfielen auf die Abwärtskompatibilität als wichtigstes Feature, dicht gefolgt von der Grafik und den Ladezeiten (jeweils 205 Stimmen). Diese Features sind den Famitsu-Lesern am wichtigsten:

1. Abwärtskompatibilität (245 Leser) Grafik (205 Leser) Ladezeiten (205 Leser) Preis (172 Leser) Vielfalt von Spielen (116 Leser) Sound (115 Leser) Online Services (99 Leser) VR (97 Leser) Streaming (63 Leser) Sonstiges (172 Leser)

Außerdem wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie bereits zum jetzigen Zeitpunkt den Kauf der PS5 planen werden. Bereits rund 65 Prozent der Befragten antworteten mit einem eindeutigen ja, während 32,2 Prozent noch unentschlossen waren und lediglich 3,1 Prozent den Kauf derzeit nicht planen.

Eine weitere interessante Angabe machten die Leser zum Thema Digitalkäufe, die gerade in Japan noch immer ein Schattendasein fristen. Gerade einmal 28,1 Prozent kaufen ihre Spiele lieber als Download, während die überwiegende Mehrheit noch immer Datenträger bevorzugen.

Da wäre es natürlich interessant zu wissen, wie ihr zu den Fragen steht: Lasst uns in den Kommentaren wissen, was für euch die wichtigsten Features der PlayStation 5 sind, ob ihr die Konsole kaufen werdet und welchen Stellenwert digitale Spiele für euch einnehmen.