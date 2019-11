PlayStation 5 - Erstes Final Fantasy für die PS5 bestätigt

Noch haben wir gut ein Jahr Zeit, bis die Verkaufsregale mit der PS5 gefüllt werden. Doch das hält einige Publisher und Entwickler nicht davon ab, schon jetzt ihre Spiele für die nächste Konsole anzukündigen. So tat dies jüngst Square Enix, die schon jetzt eines ihrer größten Franchise für die PlayStation 5 bestätigt haben.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist bekannt, dass der beliebte MMO-Titel Final Fantasy XIV: A Realm Reborn für die PS5 erscheinen wird. Damit wäre der Grundstein für das Franchise auf der neuen Sony-Konsole gelegt.

Yoshida has been in London to discuss the future of FFXIV. The Dev’s are hard at work on FFXIV on PS5! #FFXIV #FFXIVFanGathering