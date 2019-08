PlayStation 5 - Enthüllung erfolgt wohl im Februar 2020

Die PlayStation 5 ist in aller Munde, obwohl noch nicht viel über die Next-Gen-Konsole bekannt ist. Das dürfte sich innerhalb eines halben Jahres ändern. Sony bereitet wohl bereits ein großes Enthüllungs-Event vor, das im Februar 2020 in New York stattfinden soll.

Hinter den Kulissen werkelt Sony eifrig am nächsten Konsolenflaggschiff. Bis auf einige technische Randdaten bekommen wir bislang nichts von der Entwicklung der PlayStation 5 mit, geschweige denn was das Powehouse der nächsten Videospiel-Generation unter der Haube haben wird. Allem Anschein nach bereitet Sony aber bereits die Enthüllung in großem Rahmen vor.

PlayStation 5 Abwechslungsreiche Spielwelten und mehr Immersion dank SSD

Große Enthüllung der PlayStation 5

Offenbar arbeitet das Marketing-Team von Sony bereits seit Juni an der Planung des Enthüllungs-Events für die PlayStation 5. Glaubt man den Gerüchten, wird die Konsole im Februar beim kommenden PlayStation Meeting vollständig enthüllt. Bei diesem Event sollen auch zahlreiche namhafte Publisher wie Square Enix, EA, Ubisoft und Activision zugegen sein. Als Location stünde das PlayStation Theatre am New Yorker Times Square bereits fest.

Auch der Termin soll intern schon festgelegt sein. Im nächsten Frühjahr sollen wir den ersten Blick auf die PlayStation 5 erhalten. Das Enthüllungs-Event soll am 12. Februar 2020 stafffinden. Preis, Line-up und Erscheinungsdatum sollen dann bekannt gegeben werden.

Diese Informationen stammen aus einer internen Marketing E-Mail von Sony, die aktuell ihre Runden im Netz macht. Das ausgewählte Datum dürfte jedoch nicht überraschen. Bereits das Reveal der PlayStation 4 fand an einem Februar statt, genauer gesagt am 20. Februar 2013. Offenbar führt Sony die Tradition der Frühjahres-Enthüllung ihrer neuen Konsole fort.