PlayStation 5 - DualShock 5-Controller in der Größe verstellbar?

Was kann der neue PS5-Controller? Ein neues Patent bietet Aufschluss über weitere potenzielle Features, die der DualShock 5 Wireless-Controller mitbringen könnte.

Aktuell hagelt es nur so an neuen Patenten auf uns ein, die seitens Sony offiziell angemeldet werden. Einige davon deuten auf den neuen Dualshock 5 Wireless-Controller, der mit der PlayStation 5 ausgeliefert werden könnte. Neben ersten Hinweisen, dass dieser allem voran Haptisches Feedback und Adaptive Trigger verwenden könnte, wäre sogar eine neue Möglichkeit geboten, die die Spieler im Multiplayer-Modus miteinander interagieren ließe:

Hintere Zusatztasten

Das neue Patent, auf das die niederländischen Kollegen von LetsGoDigital zuerst aufmerksam geworden sind, birgt zudem zwei große Features, wodurch sich der Controller vom DualShock 4 durchaus unterscheiden würde. Auf der einen Seite wären da zusätzliche Tasten auf der Rückseite des Controllers. Ein Feature, das heutzutage viele Pro-Controller bieten, könnte also mit der kommenden Konsolen-Generation zum Standard für alle Spieler werden.

Das würde zum aktuellen Vorgehen von Sony passen, die erst kürzlich einen Controller-Zusatz für kompetitive Spieler vorgestellt haben. Dieses Produkt wird ab Frühjahr 2020 auf den Markt gebracht. Es kann dann an den DualShock 4 Wireless-Controller angeschlossen werden, um so zwei zusätzliche Tasten auf der Rückseite des Controllers bereitzustellen, die wiederum frei programmiert werden könnten.

Verstellbarer Controller

Doch das neue Patent handelt außerdem von einem etwas exotischeren Feature. Der neue Controller soll in der Größe verstellbar gemacht werden, um die Zugänglichkeit zu erhöhen. Die neue Anpassbarkeit würde dann durch eine entsprechende Taste auf der Rückseite ausgelöst. Schließlich solle die Länge des linken oder rechten Griffs dadurch verändert werden. Das Feature wäre durchaus recht neu.

Wie immer ist solch ein Patent allerdings keine Garantie dafür, dass solch ein Produkt in dieser Form auch in Produktion geschickt wird. Fakt ist jedoch, dass sich Sony diese Möglichkeit offen hält. Wir dürfen also gespannt sein, wie das finale Design des DualShock 5 Wireless-Controllers aussieht.

Davon ab könnte es parallel dazu einen multifunktionalen Mobile-Controller geben, der sich mit der PS5 verbinden lässt:

