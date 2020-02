PlayStation 5 - Deshalb wird Sonys PS5 wohl einen ziemlich schwierigen Start haben

Doch anscheinend plant Sony sowieso einen schrittweisen Übergang der Konsolengeneration, weshalb viele kommende Spiele für beide Plattformen zur Verfügung stehen werden. Entsprechend könnten die zusätzliche Leistung sowie die neuen Features zum Start der PS5 wohl nur von einigen wenigen Spielen genutzt werden. Es dürfter also noch ein wenig dauern, ehe die Liste mit echten „Next-Gen“-Spielen länger und der Preis attraktiv genug ist, um den Großteil der Spieler zu einem Umstieg zu bewegen.

Mit anderen Worten: Zum Start wird es wohl nicht viele richtige „Next-Gen“-Spiele geben, wodurch die Frage aufgeworfen wird: Weshalb sollte man sich am Ende dieses Jahres überhaupt für eine recht teure PS5 entscheiden, wenn die aktuelle Konsole doch bereits im Wohnzimmer steht?

Derzeit sieht es so aus, dass zu Beginn vor allem PS4-Spiele für die PlayStation 5 portiert werden, diese aber durch die Einschränkungen der aktuellen Konsole beeinträchtigt sind.

Auf der anderen Seite scheint die PS5 für Early Adopters, also Käufer, die Produkte direkt zur Markteinführung erwerben, nicht sonderlich interessant zu sein. Der Grund dafür könnten die wenigen Spiele sein, die tatsächlich auf die Leistung und die neuen Features der PS5 zugeschnitten sein werden.

Zum einen haben wir bereits gestern darüber berichtet, dass der Preis von Sonys Konsole zum Release für den Großteil der Kunden schlicht zu hoch ausfallen könnte. Laut einem Bericht, der via Bloomberg veröffentlicht wurde, arbeitet das japanische Unternehmen derzeit hart daran, um den Preis der PlayStation 5 für Kunden möglichst attraktiv zu halten.

In diesem Jahr erscheint Sonys Next-Gen-Konsole PlayStation 5 , die gemeinsam mit der Xbox Series X von Microsoft die neue Konsolengeneration einläuten soll. Doch es könnte sein, das vor allem die PS5 keine einfache Markteinführung erleben wird.

Die PlayStation 5 könnte zur Markteinführung am Ende dieses Jahres für Early Adopters noch recht unattraktiv ausfallen. Die Gründe dafür sind ein wahrscheinlich recht hoher Preis und kaum richtige „Next-Gen“-Spiele, die direkt zum Release für die PS5 zur Verfügung stehen.

PlayStation Plus - Welche Spiele erscheinen 2020 für PS Plus-Abonnenten? Unser Ticker verrät es