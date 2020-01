PlayStation 5 - Bluepoint Games äußert sich zu neuem Spiel und verspricht visuellen Benchmark

Die Remaster- und Remake-Experten von Bluepoint Games werkeln bekanntermaßen an einem Spiel für die PlayStation 5. Um was es sich dabei handelt, ist noch nicht klar. Auf der Homepage versprechen die Macher jedoch einen visuellen Benchmark.

Bekanntermaßen arbeitet Bluepoint Games an einem Spiel für die PlayStation 5, das vermutlich direkt zum Start der Konsole erscheinen wird. Auf der Homepage äußersten sich die Entwickler jetzt zum neuen Projekt.

Bislang größtes Spiel der Entwickler

Schon vor geraumer Zeit bestätigten die Remake-Experten von Bluepoint Games, dass man hinter verschlossenen Türen an einem neuen Spiel für die PlayStation 5 arbeite. Um was es sich dabei handelt, verrieten die Macher jedoch nicht.

Wie aus einer neu veröffentlichten Beschreibung auf der Homepage des Teams hervorgeht, verfolgen die Entwickler mit dem PS5-Exklusivtitel allerdings äußerst ambitionierte Pläne. Dort heißt es:

„Unser aktuelles Projekt ist das Größte in unserer Geschichte und hat das Ziel, den grafischen Maßstab für die nächste Generation an Gaming-Hardware zu definieren.“

Um welches Spiel es sich dabei handelt, ist weiterhin unklar. Bluepoint Games, die sich unter anderem für die Remakes von „Shadow of the Colossus“ oder „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ verantwortlich zeigten, wurden zuletzt immer wieder mit einer Neuauflage des PS3-Klassikers „Demon’s Souls“ in Verbindung gebracht.