PlayStation 4 - Verkaufszahlen gehen mit Hinblick auf PS5 deutlich zurück

In einem aktuellen Finanzreport hat Sony die Verkaufszahlen der PlayStation 4 für das dritte Quartal des Finanzjahres 2019 veröffentlicht, das das Weihnachtsgeschäft abdeckt. Offenbar warten die Spieler bereits auf die PlayStation 5, die zum Jahresende erscheinen soll.

PlayStation 4 Beeindruckender Meilenstein: Offizielle Zahlen zur PlayStation

Im dritten Quartal des Finanzjahres 2019, das sich von Oktober bis zum 31. Dezember erstreckt und damit das wichtige Weihnachtsgeschäft abdeckt, konnten deutlich weniger PS4-Konsolen abgesetzt werden als noch in den Vorjahren. Das geht aus dem aktuellen Finanzbericht von Sony hervor.

Weltweit konnten in den drei Monaten 6,1 Millionen Konsolen verkauft werden, im selben Zeitraum des Vorjahres waren es noch 8,1 Millionen. Einzig und allein zum Ende des Jahres 2013 fielen die Verkaufszahlen noch geringer aus, allerdings feierte die PS4 im November 2013 erst ihre Markteinführung in Europa und Nordamerika.

Here is a look at quarterly sales for the PlayStation 4 since launch.



6.1 million unit sales for the quarter is similar to holiday quarter 2014 when the console shipped 6.4 million units.



Clearly on a downward trend as we enter end of lifecycle. pic.twitter.com/EMgLWQOLFr