PlayStation 4 - Testphase für das Crossplay-Feature ist vorbei

Die Testphase des Crossplay-Features der PS4 ist vorbei und allen Entwicklern steht es nun offen, ihre Spiele damit nachzurüsten. Somit dürften in der nahen Zukunft zahlreiche weitere PS4-Titel durch Crossplay profitieren.

Mit Spielern auf der PS4, Xbox One, Nintendo Switch und dem PC gemeinsam zocken? Was von der technischen Seite her eigentlich kein unlösbares Problem darstellt, war vor über einem Jahr noch ein großes Diskussionsthema, vor allem bei Sony.

Denn bis dahin stellte sich Sony quer und wollte PS4-Spieler nicht mit Spielern auf anderen Plattformen zusammenspielen lassen. Mittlerweile kann gemeinsam unter anderem der Battle-Royale-Titel „Fortnite“ auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC gespielt werden. Allerdings lief das Crossplay-Feature bisher lediglich in einer Beta-Phase, die nun, laut dem Magazin Wired, vorüber ist. Somit ist Crossplay auf der Sony-Konsole jetzt offiziell veröffentlicht.

Weitere Spiele in der Zukunft

Bislang ist zwar noch unklar, in welchen kommenden Spielen dieses Feature enthalten sein wird, einige Titel neben „Fortnite“ lassen sich aber schon jetzt zwischen der PS4 und den anderen Plattformen spielen. Dazu gehört zum Beispiel „Rocket League“.

Mit „Call of Duty: Modern Warfare“, das am 25. Oktober für PS4, Xbox One und PC erscheint, steht ein weiterer Blockbuster bereit, der genau von diesem Feature profitieren wird. Bereits in der Beta konnten Spieler auf der PS4, der Xbox One und dem PC gemeinsam zocken.

Es bleibt in jedem Fall spannend, wie die Zukunft von Crossplay aussieht und welche Entwickler dieses Feature bei ihren PS4-Spielen in nächster Zeit nachrüsten werden.

Bei welchen PS4-Spiele wünscht uhr euch Crossplay, um gemeinsam mit euren Freunden auf verschiedenen Plattformen zu spielen? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.