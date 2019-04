PlayStation 4 - Sony will künftig Games mit sexuellen Inhalten zusätzlich zensieren

Sony will sich in Zukunft darum kümmern, das Games mit sexuellen Inhalten erst zensiert werden müssen, bevor sie auf der „PlayStation 4“ landen. Neue Regelungen sollen Kinderpornografie und die Sexualisierung von Frauen im Allgemeinen einschränken und bekämpfen.

Publisher und Megakonzern Sony hat neue interne Richtlinien für Games auf der PlayStation 4 aufgestellt. So soll jedes Spiel vor der Veröffentlichung auf Sonys Konsole anhand von sexuellen Inhalten und Szenen analysiert und bewertet werden. Sollte das Game dann gegen diese neuen Regelungen verstoßen, muss es erst zensiert werden, bevor der Publisher sein Okay gibt, es auf der „PS4“ zuzulassen.

Wie die Verantwortlichen gegenüber dem Wall Street Journal (via Engadget) bestätigten, wenden sich diese Regeln vor allem gegen die Flut der japanischen Games, die von kleinen Entwicklern stammen und solche Inhalte bieten. Dabei geht es vor allem um die Erniedrigung von Frauen und die Sexualisierung von Minderjährigen.

Sony soll Sorgen haben, dass genau diese „PS4“-Games zu einem Aufschrei in der westlichen Community führen könnten, wenn sie in die Öffentlichkeit rücken. Zudem will der Technikriese rechtliche Schritte vermeiden, die mit einem solchen Skandal einhergehen könnten. Bislang wurden die Regeln allerdings nicht offiziell nach außen kommuniziert.

Sie könnten aber schon in Kraft getreten sein. „Devil May Cry 5“ hatte vor einiger Zeit eine zensierte Szene in der westlichen „PS4“-Version. Der Po von Trish wurde in einer Szene mit einer Reflektion überdeckt. In allen anderen Versionen war der Hintern der Dame nackt zu sehen. Nach einem Patch wurde diese Zensur wieder entfernt. Doch das könnte ein erstes Anzeichen dafür sein, was uns in den kommenden Monaten und Jahren bezüglich Sonys neuer Zensurmaßnahmen erwartet.