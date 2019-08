PlayStation 4 - Sony verschenkt beliebten Exklusivtitel

Sony ist in Spendierlaune und verschenkt einen ihrer bestbewerteten Exklusivtitel. Das Merkwürdige: Nicht jeder erhält das Spiel.

VR-Titel gratis für zufällig ausgewählte Spieler

Es handelt sich dabei um den PlayStation VR-Titel „Astro Bot: Rescue Mission“. Das Spiel erschien im Oktober letzten Jahres und gehört mit einem Metascore von 90 zu den besten VR-Spielen von Sony.

An wen Sony das Spiel verschenkt, scheint jedoch keinem System zu folgen. Nur einige zufällig ausgewählte Spieler zählen zu den Glücklichen.

Einige PS4-Besitzer berichten sogar davon, dass sie eine E-Mail vom Publisher mit einem Download-Code für das Spiel bekommen haben, obwohl sie gar kein VR-System besitzen.

