PlayStation 4 - Sony verkauft Hardware und Retail-Spiele zukünftig selbst über neuen PlayStation Store

Sony-Kunden werden zukünftig ihre Hardware und Retail-Spiele direkt vom Hersteller einkaufen können. Der neue PlayStation Store ist in den USA nun offiziell an den Start gegangen.

Sony hat auf dem offiziellen PlayStation-Blog nun angekündigt, dass die Kunden in Zukunft Hardware über den neuen PlayStation Store kaufen können. Wenn jemand ein Upgrade der PS4 auf eine PS4 Pro vornehmen möchte oder anderweitig an Hardware interessiert ist, kann diese nun direkt vom Hersteller eingekauft werden.

Neuer PS Store online

Doch nicht nur Hardware wie die PlayStation VR wird hier angeboten. Sogar neue Spiele werden direkt angeboten, die in der Retail-Version zum Verkauf stehen. Demnach wird es im PS Store nicht mehr nur die digitalen Versionen der Spiele geben, das physische Pendant kann nun ebenfalls erstanden werden.

Der neue PlayStation Store ist bereits online, allerdings nur in den USA. Zum Upgrade für den europäischen Markt gibt es bislang noch keine Infos. Es ist jedoch gut vorstellbar, dass der PS Store auf kurz oder lang weltweit mit diesem Upgrade bestückt wird.

Einen kleinen Anreiz für den Kauf im neuen PlayStation Store gibt Sony hier übrigens noch mit auf den Weg. So sollen alle PlayStation Plus-Mitglieder den Bonus der „kostenfreien Tag-1-Express-Lieferung“ erhalten. Nachfolgend haben wir noch eine Liste der Games, die hier bereits im neuen PS Store in physischer Variante zu finden sind:

Astro Bot: Rescue Mission

Blood & Truth

Bloodborne

Days Gone

God of War 3 Remastered

Horizon Zero Dawn

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

MLB The Show 19

Quantic Dream Collection

Ratchet & Clank

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Hier könnt ihr mal einen Blick in den neuen PlayStation Store werfen. Aber was meint ihr? Ist das ein wichtiger Schritt seitens Sony? Immerhin ist das bei Microsoft und Nintendo schon lange möglich, so war es nur eine Frage der Zeit, bis Sony hier nachzieht.

