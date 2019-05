PlayStation 4 - Sony enthüllt eine limitierte Edition

Sony kündigte während dem „State of Play“-Videos eine limitierte Edition der PlayStation 4 an. Über Twitter erschien nun ein erster Teaser zu der Konsole, die anlässlich der „Days of Play“ veröffentlicht wird.

Auf Twitter stellt Sony die limitierte Edition der PlayStation 4 kurz vor. Die Konsole ist mit den legendären PlayStation-Symbolen bestückt und trumpft mit einer metallischen Hochglanz-Optik auf. Den passenden Controller gibt es auch gleich dazu.

PlayStation 4 EA Access ab Juli auch auf der PS4

Bei der limitierten Edition handelt es sich um ein PlayStation 4 Slim-Modell, die eine 1TB-Festplatte bietet. Auf Twitter wundern sich die Fans allerdings darüber, dass es sich nicht um eine PlayStation 4 Pro handelt.

Noch gibt es keine weiteren Details zu der Konsole. Letztes Jahr erschien die „Days of Play“-Version im Juni und kostete um die 270 Euro. Zwar wurde bereits bestätigt, dass es in diesem Jahr ebenfalls im Juni soweit sein wird – wann genau, bleibt aber abzuwarten. Wir halten euch bei PlayNation auf dem Laufenden.

Steel yourself.



Introducing the Limited Edition Days of Play PS4 system in Steel Gray #StateOfPlay pic.twitter.com/aP9BV2XtsV