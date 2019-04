PlayStation 4 - Sichert euch ein kostenloses Theme zu Game of Thrones

Die neue und letzte Staffel von „Game of Thrones“ ist gestartet und hat viele Fans in Deutschland den Schlaf in der vergangenen Nacht gekostet. Sony und HBO haben für euch aber neben der Folge noch eine Entschädigung parat. Ihr könnt euch ein kostenloses Theme und Avatare für eure „PlayStation 4“ sichern.

Habt ihr schon die neue Folge von „Game of Thrones“ geschaut? Nein? Keine Sorge, an dieser Stelle werden wir keine Spoiler raushauen. Hier geht es vielmehr darum, euch etwas Gutes zu tun. Denn Sony und HBO haben sich zusammengetan, um den PlayStation 4-Usern ein Geschenk passend zum Start der letzten Staffel der Mega-Serie zu überreichen.

Ihr bekommt nämlich einige Avatare aus dem „Game of Thrones“-Universum, die ihr euch auf euer „PS4“-Profil schnallen könnt. Profiliert ihr euch mit Sansa, Arya oder doch lieber Jon Snow? Vielleicht ist euch aber auch eines der Häuser lieber, für die ihr in den kommenden Folgen von „Game of Thrones“ noch die Daumen drückt.

Alles, was ihr für die „PS4“-Inhalte machen müsst, ist, diesem Link zu folgen. Danach loggt ihr euch mit eurem PSN-Profil ein und schaut euch die Videos in jeder Kategorie an. Schon landen die Avatare und das dynamische Theme auf eurem Account. Gerade Letzteres dürfte für die meisten der Anreiz sein, an dieser Aktion teilzunehmen. Damit sieht euer Homescreen auf der „PS4“ richtig cool aus.

Für welches Theme oder welchen Avatar würdet ihr euch entscheiden? Falls ihr die aktuelle Folge „Game of Thrones“ noch nicht gesehen habt, dann wünschen wir euch heute viel Spaß dabei!