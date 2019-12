PlayStation 4 - PS4-Spieler stellt neuen Rekord auf: 50 Platin-Trophäen in 20 Stunden

Damit hat PS4Trophies wohl einen absoluten Rekord aufgestellt. In nur 20 Stunden verdiente sich ein Spieler des Youtube-Kanals 50 Platin-Trophäen.

Die Community der Playstation kann ziemlich konkurrenzlastig sein und einige Spieler neigen dazu, sich beständig mit neuen Rekordversuchen gegenseitig übertreffen zu wollen. Fürs Erste dürfte dieser Kampf jedoch entschieden sein, denn einem Mitglied des Youtube-Kanals PS4Trophies gelang es nun, in nur 20 Stunden ganze 50 Platin-Trophäen auf der Playstation 4 zu sammeln. Ein absoluter Rekord.

50 Platin-Trophäen in 20 Stunden

Nein, ihr habt euch nicht verlesen. Einem PS4-Spieler ist es tatsächlich gelungen, in vergleichsweise geringer Zeit wahnwitzig viele Platin-Trophäen zu sammeln. In nur zwanzig Stunden gelang es Brian von PS4Trophies nicht zehn, zwanzig, dreißig oder sogar vierzig Platin-Trophäen freizuschalten, sondern sage und schreibe fünfzig solcher Errungenschaften für sich zu gewinnen.

PlayStation 4 Sony kündigt neuen Controller-Zusatz für kompetitive Spieler an

Anfang der Woche kündigte der Youtube-Kanal an, einen Livestream zu starten, in welchem man versuchen würde, eine große Zahl an Platin-Trophäen freizuschalten. Leider ist das Video von diesem Versuch aktuell nicht verfügbar, doch der äußerst produktive Trophäenjäger teilte auf Twitter einige Details zu seinem gelungenen Rekordversuch.

„Also, ich habe in den letzten zwanzig Stunden fünfzig Titel komplett durchgespielt und dabei fünfzig Platin-Trophäen verdient. Ich dachte, es würde deutlich einfacher werden als es schließlich war, doch die Community hat mir geholfen es durchzuziehen und dieser Erfolg ist ihnen gewidmet.“

Für die Herausforderung hat sich PS4Trophies lediglich auf Trophäen aus PS4-Titeln konzentriert. Trophäen für die PS Vita oder die Playstation 3 kamen also nicht in Frage. Dafür haben sich die Jäger erlaubt, Platin-Trophäen zu stapeln. Wenn es in einem Titel also möglich war, mehr als eine Platin-Trophäe zu verdienen, dank einzigartiger Trophäenlisten in verschiedenen Regionen, so wurde das entsprechende Spiel mehrfach durchgespielt.

GTA 5 Weihnachten in GTA Online: Diese Geschenke und Inhalte erwarten euch im Dezember 2019