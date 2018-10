PlayStation 4 - Offizielle PlayStation-Möbel für euer Wohnzimmer

Ab sofort könnt ihr eure Wohnung mit offiziellen PlayStation-Möbeln verschönern. Zur Auswahl stehen unter anderem ein beweglicher Schrank sowie ein Tisch, die beide mit den bekannten PlayStation-Zeichen versehen sind.

Wir haben zu Beginn des Jahres bereits über die neuesten PlayStation-Sportschuhe im Design des DualShock 4-Controllers berichtet.

Sollten euch Schuhe aber einfach nicht genug sein und ihr den Wünsch verspüren, gleich eure gesamte Wohnung im PlayStation-Design auszustatten, haben wir gute Nachrichten für euch. Wie auf ResetEra berichtet wird, gibt es nun offiziell lizenzierte PlayStation-Möbel, die euer trautes Heim noch schöner ausschauen lassen sollen!

PlayStation 4 Leuchtende PlayStation-Schuhe mit PSN-Code enthüllt

Offizielle PlayStation-Möbel

Zur Auswahl steht beispielsweise ein beweglicher Schrank, der genügend Platz bietet, damit ihr euer Konsolen-Zubehör darin verstauen könnt. Bei einem Preis in Höhe von 1099 Dollar werden sich die meisten Gamer aber sicherlich eher zweimal überlegen, ob sich ein Kauf lohnt. Für 69 Dollar erhaltet ihr ein kleines Regal (bzw. ein Regalkasten), der an der Wand befestigt werden und bis zu acht Spiele aufnehmen kann. Coole Idee: An der Unterseite ist ein Haken befestigt, an dem ihr euer Headset aufhängen könnt.

Optisch tatsächlich ein wahrer Hingucker ist die offizielle PlayStation-Wandleuchte, die die bekannten vier Buttons des DualShock-Controllers gelungen in Szene setzt. Bei einem Preis in Höhe von 199 Euro ist das Schmuckstück aber ebenfalls nicht wirklich günstig.

Weiterhin wird ein Tisch für 399 angeboten, der wie der Schrank mit einer glänzend dunklen Oberfläche überzeugen möchte und ebenfalls über die bekannten PlayStation-Zeichen verfügt.

Damit ihr auch bequem vor eure Konsole setzen könnt, steht zu guter Letzt ein PlayStation-Sitzsack zur Verfügung, der mit 249 Dollar zu Buche schlägt.

Wie gefällt euch das Design der neuen PlayStation-Möbel? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.