PlayStation 4 - Neuer Revolution Unlimited Pro Controller angekündigt

Nacon und Bigben Interactive haben heute den neuen Pro Controller von Nacon mit Wireless-Option für die PlayStation 4 angekündigt.

Nach dem Erfolg des Revolution Pro Controllers und des Revolution Pro Controllers 2 mit insgesamt über 600.000 verkauften Einheiten weltweit unternimmt Nacon den nächsten Schritt in der Entwicklung von Profi-Controllern, die sowohl Leistung als auch Komfort bieten – durch die Einführung des neuen PS4-Controllers, der neben seiner Wireless-Option auch Next Level-Verbesserungen mitbringt.

Nacons neuer Controller bietet neben dem bekannten, kabelgebundenen Einsatz einen Wireless-Spielmodus. Der Controller verfügt zudem über einen Headset-Anschluss für Audio und Kommunikation in beiden Modi. Er wird zudem über eine Steuerung an seiner Unterseite verfügen, die schnellen Zugriff auf Headset-Optionen, Spielprofile und Verbindungseinstellungen bietet.

"Mit großer Freude teilen wir die Erfahrung unserer Community und die Arbeit des Teams von Nacon durch die Veröffentlichung dieses lizenzierten PS4-Controllers mit Wireless-Modus und Audio-Fähigkeit. Wir haben unter anderem Verbesserungen an Ergonomie und Individualisierungsoptionen vorgenommen, um die Wünsche unserer Community zu erfüllen“, so Alain Falc, Gründer und CEO von Bigben Interactive. „Nach über einem Jahr in der Entwicklung steckt diese neue Version unseres Bestsellers mit überarbeiteter Ergonomie voller Überraschungen, die wir den gespannt wartenden Gamern nur zu gern präsentieren möchten.“