PlayStation 4 - Neuer Profi-Controller Astro C40 TR vorgestellt

PlayStation 4-Spieler bekommen im nächsten Jahr einen weiteren Profi-Controller spendiert. Die Hardware-Profis von Astro Gaming haben den Astro C40 TR vorgestellt. Das Premium-Gamepad soll Anfang 2019 erscheinen.

Hardware-Hersteller Astro Gaming schickt Anfang 2019 einen neuen Profi-Controller für die PlayStation 4 ins Rennen. Der Astro C40 TR ist offiziell für die PlayStation 4 lizenziert und befindet sich seit mehr als zwei Jahren in Entwicklung.

Neuer Premium-Controller für Profis

Das neue Premium-Gamepad entstand in Kooperation mit Profispielern und soll sich vor allem an E-Sports-affine Konsolenspieler richten. Premium ist allerdings auch der Preis, der mit knapp 200 US-Dollar ziemlich happig ausfällt.

Hersteller Astro Gaming konnte sich in den vergangenen Jahren auch hierzulande durch qualitativ hochwertige Gaming-Headsets einen Namen machen. Das Astro A40 und A50 gehören bereits seit geraumer Zeit zu den besten Vertretern ihrer Zunft.

Ab dem kommenden Jahr will der kalifornische Hersteller also dem Razer Raiju und NACON Revolution Pro Konkurrenz machen und vor allem Hardcore-Spieler ansprechen. Der Astro C40 TR-Controller wartet mit folgenden Features auf:

Austauschbare Stick-Module: Die Analog Stick- oder D-Pad-Module lassen sich schnell und einfach austauschen. Dabei ist sowohl eine versetzte Konfiguration wie beim Xbox-Controller als auch eine parallele Variante wie beim PlayStation-Pendant möglich. Auch die Stick-Kappen lassen sich anpassen.

Einstellbare hintere Tasten: Die Tasten an der Rückseite lassen sich für eine bessere Ergonomie und verbesserte Präzision einstellen. Der Controller soll sich so an jedes Genre und jeden Spielstil anpassen lassen. Die Tasten können ohne PC-Software neu festgelegt werden.

Astro Customization Software: Über die Software sollen die Vielseitigkeit und Genauigkeit des Controllers noch weiter angepasst werden können. Ihr könnt verschiedene Profile erstellen und direkt am Controller wechseln. Die Empfindlichkeit von Triggern und Sticks kann angepasst und Tasten neu belegt werden. Auch der Equalizer, Audio Output, Mikrofonsensibilität und weitere Audio-Optionen lassen sich verändern.

Kabellos oder kabelgebunden: Man kann schnell zwischen einem kabelgebundenen und einen 2,4 GHz Wireless-Modus wechseln. Der Spielsound und der Voice Chat sind in beiden Modi mit dem 3,5mm Anschluss verfügbar und mit jedem Gaming Headset kompatibel.

Triggerstopp: Die Trigger lassen sich mit einem Triggerstopp versehen, um so die Zugdistanz zu verkürzen. Das bietet vor allem in Actionspielen einen spürbaren Vorteil.

Lange Akkulaufzeit: Die Batterien sollen 12 Stunden Dauereinsatz durchhalten, bevor sie erneut geladen werden müssen.

Ausgeliefert wird der Astro C40 TR-Controller zudem in einem schicken Reisekoffer, der dem Gamepad samt aller modularen Extras auch auf Reisen sicheren Schutz bietet.

Der Astro C40 TR wird Anfang 2019 vorerst nur in den USA und Kanada erhältlich sein, soll aber später auch den Weg in andere Länder finden.