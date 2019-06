PlayStation 4 - Neue Party-Features: Bald mit bis zu 16 Spielern

Die PlayStation 4 soll verbessert werden. Im Rahmen des Preview Programs will Sony einige neue Features für die Konsole ausprobieren und ihr dürft daran mitwirken. Denn bei den neuen Funktionen geht es vor allem um den Party-Modus, der natürlich möglichst viele Tester braucht.

Beim Zocken dreht sich vieles darum, den Spaß mit anderen Gamern in der weiten Welt zu erleben, sich aneinander zu messen und Abenteuer zu bestreiten. Auf der PlayStation 4 lassen sich deshalb dank Party-Feature Gruppen erstellen, mit denen ihr dann auf die Reise durch das PS4-Universum gehen könnt.

Und genau dieses Feature soll nun im Rahmen des Preview Program auf der PS4 erweitert und getestet werden. Mit dem Programm bekommen ausgewählte Spieler einen Einblick auf die neuen Funktionen, bevor diese für alle Konsolen veröffentlicht werden. Natürlich seid ihr als Teilnehmer auch dazu angehalten die Neuerungen entsprechend auf Herz und Nieren zu testen.

Die Neuerungen für das Party-Feature der PS4

Maximum der Party-Größe von 8 auf 16 Teilnehmer erhöht

Verbesserte Audioqualität für den Voice-Chat

Verbesserte Netzwerkverbindung

Die Preview-Codes werden per Mail an ausgewählte User verschickt. Jeder Code lässt sich dann aber bis zu 20 Mal von unterschiedlichen Accounts benutzen. Kennt ihr also jemanden, der einen Code bekommen hat, kommt ihr vielleicht auch so in den Genuss, das Preview Program auf der PS4 auszuprobieren.