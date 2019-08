PlayStation 4 - Neue Collection des Dualshock 4 Wireless-Controllers erscheint im September

Welches Modell gefällt dir am besten? Schreib uns deine Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.

Mit den neuen Modellen wird es ab September insgesamt 25 verschiedene Modell auf dem Markt geben. Unterhalb dieser Meldung haben wir euch einen Trailer eingebunden, der die neue Collection des Controllers im Detail sowie das Wireless-Headset in neuer Optik zeigt.

„Es bietet alle Features des Wireless-Headset Gold Edition und dazu eine roséfarbene Metallschicht am Bügel, mit eingravierten PlayStation-Symbolen auf der Innenseite.“

Außerdem wird im November 2019 das Wireless-Headset in der Rose Gold Edition erscheinen.

Ab September wird der PlayStation 4-Controller in neuen Farben angeboten. Außerdem erscheint das Wireless-Headset in der Rose Gold Edition.

