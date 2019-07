PlayStation 4 - Meilenstein: Offiziell 100 Millionen Verkäufe erreicht!

Sony hat von der PlayStation 4 nun hochoffiziell mehr als 100 Millionen Konsolen verkaufen können. Damit ist sie die Konsole, die diese Marke am schnellsten erreichen konnte.

Die PlayStation 4 befindet sich in ihren letzten Jahren, doch vor neuen Rekorden sträubt sich die Konsole noch lange nicht. Wie aus dem neuesten Finanzbericht von Sony hervorgeht, konnte die PS4 im vergangenen Quartal endlich die Marke von 100 Millionen verkauften Konsolen knacken.

Im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres sollen weitere 3,2 Millionen Konsolen ausgeliefert worden sein, heißt es seitens Sony. Dadurch wurde haarscharf die Marke von 100 Millionen übertroffen.

Sonys erfolgreichste Sparte

Finanziell sieht es für die PlayStation-Marke auch sonst sehr positiv aus: Insgesamt setzte die Sparte im vergangenen Quartal stolze 4,16 Milliarden US-Dollar um (3,1% weniger als im Vorjahr). Der Profit lag dabei bei 0,67 Milliarden US-Dollar (11,6% weniger als im Vorjahr).

Die Gaming-Sparte gilt für Sony somit weiterhin als der größte Wachstumstreiber des Unternehmens. Umsatztechnisch liegt der Anteil des Gesamtergebnisses bei 23,8 Prozent, in Sachen Gewinn sogar bei 32 Prozent. Die hohe Rentabilität lässt sich auch mit dem zunehmenden Digitalgeschäft erklären: Der Anteil digitaler Verkäufe lag im vergangenen Quartal bei 53 Prozent, im Vorjahr waren es nur 43 Prozent. Gleichzeitig stieg die Anzahl an PlayStation Plus-Mitgliedern von 33,9 Millionen auf 36,2 Millionen an.

Immer größeres Wachstum

Sony konnte im vergangenen Quartal mehr als 42,9 Millionen Spiele an den Kunden verkaufen. Insgesamt sollen inzwischen mehr als 1 Milliarde PS4-Spiele an den Mann ausgeliefert worden sein.

Die PlayStation 4 ist übrigens die Konsole, die am schnellsten die Marke von 100 Millionen verkauften Konsolen erreichen konnte und liegt noch vor PS2 und Wii. Für die Marke benötigte die PS2 fünf Jahre und neun Monate, bei der PS4 waren es nur fünf Jahre und sieben Monate: