PlayStation 4 - Firmware 7.0.0 bringt gewünschte HDR-Einstellungen

PlayStation 4-Spieler dürfen sich bald auf eine ganz neue Firmware-Version freuen. Update 7.0.0 befindet sich bereits in der Betaphase und bringt einige interessante Veränderungen für die Konsole.

Obwohl wir uns in (hoffentlich) nicht allzu ferner Zukunft auf den Release der PlayStation 5 freuen dürfen, verbessert Sony die aktuelle PlayStation 4 nach wie vor mit weiteren Updates. Für die Current-Gen-Konsole steht eine neue Firmware in den Startlöchern. Wir sagen euch, welche Neuerungen kommen.

Updates erfordern keinen Neustart der Konsole mehr

Seit heute ist es für ausgewählte Tester möglich, eine Beta-Version der Firmware 7.0.0 auszuprobieren. Zu diesem Zweck verschickt Sony Einladungen. Wenn ihr zu den Glücklichen Vorab-Testern gehören solltet, dann könnt ihr bereits jetzt einen Blick auf die neuen Features werfen.

Unter anderem werden die Party-Chats von 8 auf 16 Teilnehmer aufgestockt. Eine weitere Änderung betrifft die Updates. Bisher war es immer so, dass sich die Konsole nach einem heruntergeladenen Update neustartete. Ein solcher Neustart der Konsole wird mit der neuen Firmware-Version nicht mehr nötig sein. Nachdem neue Updates heruntergeladen wurden, werden sie direkt installiert.

HDR-Helligkeit direkt über das Home-Menü ändern

Diese beiden Features teilte Sony bereits im Vorfeld mit, doch einige Tester haben noch weitere Entdeckungen gemacht. So soll es eine Funktion für all jene geben, die einen HDR-Bildschirm besitzen. Bislang war es ausschließlich in Spielen selbst möglich, die Helligkeit nach eurem Gusto einzustellen. Mit der Firmware 7.0.0 soll dies demnächst direkt über das PlayStation-Menü möglich sein. Das kommt zum Beispiel der Netflix-App zugute.

Wann das Firmware-Update 7.0.0 für alle Spieler verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch diesbezüglich aber auf dem Laufenden.