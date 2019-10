PlayStation 4 - Facebook-Support wurde offiziell beendet

Sony und Facebook gehen künftig getrennte Wege. Wie jetzt bekannt wurde, fällt die Facebook-Integration auf der PlayStation 4 ab sofort weg. Die Synchronisierung mit Freunden und das gemeinsame Nutzen von Daten sind fortan nicht mehr möglich.

Wer seine PlayStation 4 bislang mit seinem Facebook-Konto verknüpft hatte, war unter anderem in der Lage, seine Freundeslisten zu synchronisieren oder Trophäen in seiner Chronik zu teilen. Dies ist ab sofort nicht mehr möglich.

Sony beendet Facebook-Integration

Bereits vor kurzem gab Sony bekannt, die Facebook-Integration auf der PS4 deutlich einzuschränken. Wie ein Nutzer vom asiatischen PlayStation-Support nun erfahren hat, wird der Support offenbar komplett eingestellt:

„Für deine Information: Das PlayStation Network bietet ab dem 07. Oktober 2019 nicht länger eine unterstützende Verbindung zu Facebook. Bitte behalte deine Benachrichtigungen auf der PlayStation 4 im Auge, wir werden diese Neuigkeit in Kürze bekanntgeben.“

Aufgrund jüngerer Datenschutz-Skandale seitens Facebook und einer veralteten API entschied sich Sony offenbar dazu, die Verbindung zu Facebook zu kappen. Mittlerweile hat Sony das Ende der Facebook-Unterstützung für die PS4 sogar offiziell bestätigt, in der Stellungnahme heißt es:

„Die Facebook-Integration wird auf dem PS4 -System nicht mehr unterstützt. Dies schließt Facebooks Share-Funktionen wie das Posten von Gameplay- und Trophäenaktivitäten und die Verwendung der Freundesuche ein.“

Kein Austausch mit Facebook mehr möglich

Bislang waren wir in der Lage, unsere Freundesliste mit dem sozialen Netzwerk zu synchronisieren, Login-Daten festzuhalten oder die erhaltenen Trophäen in unserer Chronik zu teilen. Diese Funktionen fallen ab sofort also allesamt weg. Die Share-Funktion bleibt dabei grundsätzlich erhalten, Facebook kann jedoch nicht mehr als Ziel ausgewählt werden.

Es ist also nicht mehr möglich, unser Facebook-Konto mit unserem PlayStation-Netzwerkkonto zu verknüpfen. Das Importieren von Profilbildern kann demnach ebenfalls nicht mehr verwendet werden.