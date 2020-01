PlayStation 4 - Eure Highlights 2019: Stellt eure persönlichen Statistiken zusammen!

Spotify macht es vor und PlayStation zieht nach. Stellt euch nun auch eure Statistiken und Highlights zusammen, die ihr im Jahr 2019 auf der PS4 zustande gebracht habt – mit einem simplen Klick.

Sony stellt von nun an ein Tool zur Verfügung, mit dem ihr eure ganz persönlichen Highlights aus dem vergangenen Jahr einsehen könnt. Wenn ihr also wissen wollte, wie aktiv oder inaktiv ihr auf eurer PlayStation 4 gewesen seid, checkt eure persönliche Statistik.

Eure PlayStation Highlights 2019

In einer Zusammenfassung könnt ihr nun einsehen, wie viele Spiele ihr wie lange gespielt habt, was euer liebstes Game oder Genre war, ja sogar an welchem Wochentag ihr eure Hauptspielzeit verbracht und wie viele Trophäen ihr 2019 gesammelt habt. Dafür klickt ihr einfach hier oder auf den Link in unseren Quellen und meldet euch einfach mit eurem PlayStation-Account an.

In diesem Sinne macht Sony natürlich gleichzeitig Werbung für weitere Dienste, die für die PlayStation verfügbar sind, wie PlayStation Now und PlayStation Plus. Immerhin: 2019 hattet ihr mit PS Plus die Chance auf 24 kostenlose PS4-Spiele – die konnten sich durchaus sehen lassen. In diesem Monat sind es sogar vier Spiele, die ihr euch weiterhin downloaden könnt:

