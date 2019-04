PlayStation 4 - Enthüllte Prototypen: So hätte der Controller aussehen können

Sony hat auf der GDC 2019 diverse Prototypen zum Controller der PlayStation 4 vorgestellt. Offenbar hat sich das Unternehmen beim Design des DualShock-Modells einige Gedanken gemacht, denn die Konzepte wirken teilweise durchaus absurd.

Wir alle wissen, wie der PlayStation 4-Controller aussieht, doch tatsächlich hätte die finale Version auch ganz anders aussehen können. Das geht aus einer Präsentation hervor, die Sony Interactive Entertainment auf der diesjährigen Game Developers Conference abhielt und in der es eigentlich um „Astro Bot“ ging.

Für einen kurzen Augenblick präsentierte Sony eine Grafik, auf der verschiedene Prototypen des DualShock-4-Controllers zu sehen sind. Viele der Modelle sehen dem heutigen Modell durchaus ähnlich, andere wiederum sind entweder an ältere Modellen angelehnt oder sehen so aus, als kämen sie direkt aus der Hölle.

Controller aus der Hölle

Zu sehen ist beispielsweise ein Controller-Prototyp, in den ein Bildschirm verbaut wurde. Bei einem anderen Modell ist der Touchscreen vollständig verglast und wirkt damit auch deutlich futuristischer. So oder so: Der aktuelle DualShock 4 ist so, wie er ist, schon ganz gut.

Welcher wäre euer Favorit?

