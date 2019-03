PlayStation 4 - EA Access kommt möglicherweise auf die PS4

Die PlayStation 4 könnte schon bald mit einem neuen Abo-Service gesegnet werden. Zumindest, wenn sich die Entdeckung einiger PSN-User nicht als Fake herausstellt. Dann könnte schon bald EAs Access-Service auf der PS4 landen.

Seit Jahren sind Abo-Dienste auf dem Vormarsch. Auch im Gaming-Bereich wird es immer beliebter, monatlich eine gewisse Summe zu zahlen und damit den Zugriff auf eine große Auswahl an Games zu bekommen. EAs Origin Access macht es schon lange vor, der Xbox Game Pass hat die Idee gut weitergetragen. Auf der PlayStation 4 fehlt so ein Service - bis auf PS Plus - noch.

PlayStation 4 Firmware-Update 6.50 ist da, hier sind die Patchnotes

Doch wenn die Entdeckung einiger PSN-User stimmt, könnte sich das bald ändern. Auf Reddit hat User Sabazin ein Bild aus dem brasilianischen PlayStation Network gepostet, das ein Panel mit der Aufschrift EA Access beinhaltet. Darunter steht „jetzt verfügbar“.

Leider lässt sich nur schwer sagen, ob es sich hierbei um einen Fake handelt oder nicht. User „Sabazin“ hat das Bild nicht selbst geschossen, sondern es nur über einen Gruppen-Chat auf der PS4 zugeschickt bekommen. Demnach könnte es auch eine einfache Montage sein, mit der sich ein anderer PSN-User einen Spaß erlauben will.

Zudem gäbe es auf der PS4 ein weiteres Problem. Während sich auf der Xbox One durch Abwärtskompatibilität viele ältere Games im EA Access Vault spielen lassen, bietet die PS4 dieses Feature nicht. Die Auswahl wäre dadurch deutlich eingeschränkter. Bislang haben sich weder Sony noch EA zu den Gerüchten geäußert.