PlayStation 4 - Diverse Exklusivtitel erscheinen mit stylischem Design

Sony bringt zehn seiner besten Exklusivtitel mit einem neuen Design heraus. Unter dem Namen „Only On PlayStation“ will Sony einige seiner größten Hits der aktuellen Generation ehren und den Sammlern eine Freude bereiten.

Days Gone New-Game-Plus und neue Schwierigkeitsgrade offiziell bestätigt

Jedes der zehn ausgewählten PS4-Spiele ist in einer anderen Farbe gehalten. Das Coverartwork zeigt sich besonders minimalistisch. So sind die Motive jeweils auf einen besonderen Bestandteil der Spiele reduziert.

Bei God of War sehen wir zum Beispiel die Silhouetten von Kratos und Atreus und das Cover von Horizon Zero Dawn zeigt eine der mechanischen Bestien. Auf der Rückseite finden sich zudem keine Klappentexte oder Screenshots mehr, sondern lediglich ein Symbol, das eine Bedeutung für das jeweilige Spiel besitzt.

An den Spielen selbst wurde nichts verändert. Nur die Aufmachung der Hülle ist neu.

Folgende 10 Exklusivtitel erhalten das neue Design:

Bislang ist nur bestätigt, dass die neuen Versionen in Großbritannien erhältlich sein werden. Sony spricht davon, dass die Stückzahl limitiert ist. Die Preise variieren dabei je nach Spiel und reichen von 15 Pfund bis 30 Pfund.

The Only On PlayStation Collection.



Ten exclusive games that define the generation, featuring new interpretations of their iconic artwork. https://t.co/yABzpKxVGY pic.twitter.com/RpLfT4Ek8X